Solveig Slettahjell bei der Jazzahead 2019 Inspirierende Klangreisen

Moderation: Matthias Wegner

Die Sängerin Solveig Slettahjell (Jørn Sternersen)

Die Sängerin Solveig Slettahjell gehört seit Jahren zu den prägenden Musikerinnen der norwegischen Jazzszene. Eine gute Wahl, sie beim Gala-Konzert der Jazzahead in der Bremer „Glocke“ zu präsentieren.

Die norwegische Sängerin kann schon jetzt auf eine interessante Karriere zurückblicken und hat es schon mehrfach geschafft, sich musikalisch neu zu orientieren und aufzustellen. Durch die Pastorentätigkeit ihres Vaters begann sie bereits als Kind im Kirchenchor zu singen und fing auch bald an Jugend- und Gospelchöre auf dem Klavier zu begleiten. In den 1990er studierte sie Jazzgesang bei der Vokalakrobatin Sidsel Endresen und konnte dabei erfahren, dass die Möglichkeiten der menschlichen Stimme unbegrenzt sind - und das unabhängig vom Genre.

Vielfalt in Phrasierung und Ausdruck

Denn auch wenn Solveig Slettahjell in der Regel als Jazzsängerin bezeichnet wird, bewegt sie sich stilsicher durch Country, Soul und Folkmusik. Vom Jazz hat sie gelernt, welche Vielfalt es in der Phrasierung und im Ausdruck gibt, was sich dann auf jede Musikform übertragen lässt. Mit der Band "Squid" brachte Solveig Slettahjell einst Acid Jazz und Funk auf die Bühne. Mit dem hochdekorierten "Slow Motion Quintett" hat sie eindrucksvoll Popmusik dekonstruiert und wunderbar entschleunigt.

Mitwirken von "In the Country"

Im Jahr 2014 traf sie erstmals auf den norwegischen Blues-Gitarristen Knut Reiersrud. Seitdem geht es auf eine inspirierende Klangreise. Amerikanische Gospel- und Spiritual-Traditionen treffen auf Blues und norwegische Volksmusik. Durch das Mitwirken des Trios "In the Country" bekommt diese Musik, neben einem pulsierenden Jazz-Piano und hypnotischen Melodien auch noch einige elektronische Sounds verpasst.

Trail of Souls

Solveig Slettahjell, Gesang

Knut Reiersrud, Gitarre

Morten Qvenild, Piano

Roger Arntzen, Bass

Pål Hausken, Schlagzeug

jazzahead!

Konzerthaus Die Glocke Bremen

Aufzeichnung vom 26.04.2019