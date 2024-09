Kultur auf dem Land

Sollen jetzt Festivals und Theater die Gesellschaft retten?

Fürs Kino in die Stadt, fürs Konzert in die Großstadt – und was geht auf dem Land? Mit kleinen Budgets lassen sich kaum große Stars locken. Und Angriffe von Rechten machen Kulturarbeit auf dem Land immer schwerer. Was tun?