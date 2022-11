In dem von Regisseur Volker Lösch mit initiierten Aufruf "Klimaschutz ist kein Verbrechen - Solidarität mit der 'letzten Generation'" heißt es: die „Letzte Generation“ stemme sich gegen das "kollektive Versagen". Die Reaktion in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit sei jedoch "Hohn, Hetze und Diffamierung".

Claudia Bauer hält die Proteste der "Letzten Generation" für Akte der Verzweiflung. Es gehe darum, bestimmte Dinge zu stoppen, "von denen wir alle intellektuell wissen, dass wir so nicht weiterleben können". Darauf aufmerksam zu machen, auch mit einem "Moment der Ungemütlichkeit", der die Menschen in ihrem Alltagsfluss stoppe, diesen Ansatz könne sie nachvollziehen. "Ich habe viel darüber nachgedacht, aber mir fällt nichts anderes ein, was man sonst tun könnte."

Da wir in einer "Ablenkungsgesellschaft" leben, so die Regisseurin, hätten wir viele Möglichkeiten, nicht dahin zu schauen, wo wir eigentlich hinschauen sollten. Und weil man laut Bauer nicht den Eindruck hat, dass etwas passiert, seien die Maßnahmen der "Letzten Generation" so drastisch: "Alle wissen's, schauen es sich im Fernsehen an, aber es passiert nichts. Das Verhalten ändert sich nicht."