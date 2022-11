„Letzte Generation“ – Wie weit darf Klimaprotest gehen?

Klebeblockaden im Straßenverkehr, das Bewerfen von Gemälden in Museen, wahlweise mit Kartoffelbrei, Tomatensuppe oder Öl: Die "Letzte Generation" schafft es mit ihren Aktionen regelmäßig in die Schlagzeilen. Die Bewegung steht aber auch vermehrt in der Kritik - begleitet von der Frage, wie weit Klimaprotest gehen darf, welche Mittel gerechtfertigt sind und ob die Aktionen ihrem Ziel nützen oder eher schaden.

Ihr Mittel der Wahl: Ziviler Ungehorsam. "Wir haben alle Mittel ausgeschöpft", sagt van Baalen. Sie sei mit "Fridays for Future" auf die Straße gegangen, protestierte mit "Extinction Rebellion". "Ich habe Petitionen unterschrieben, jahrelang an die Politik appelliert. Das haben Menschen 30 Jahre lang getan. Der zivile Widerstand ist das, was mir jetzt noch bleibt." Und der zeige eben mehr Wirkung, wenn er mitten in die Gesellschaft getragen werde.