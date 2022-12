Bürgerfrust

Was kann die Ursache dafür sein, dass die spendierfreudige, sozialpolitisch wohlmeinende Politik der sogenannten „Fortschrittskoalition“ aus SPD, Grünen und FDP beim Publikum so schlecht ankommt? Unübersichtlichkeit könnte ein Grund sein: Der Einzelne hat kaum einen Überblick darüber, welches Programm in welcher Weise gerade ihm jetzt genau hilft. Die Hilfen sind offenbar vielfältig, aber was davon kommt bei mir an? Der Schock an der Supermarkt- oder an der Tankstellenkasse tritt hingegen zuverlässig ein. Alles wird teurer.