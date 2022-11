Energiekrise

Es ist schon seltsam: Da schalten Städte das Licht von öffentlichen Gebäuden ab und fahren die Heizungen runter, decken sich Bürger mit Brennholz, Kerzen und Teelichtern ein, um Energie zu sparen und eine pseudoländliche Wohlfühlatmosphäre in ihren Wohnstuben zu erzeugen.

Doch noch immer leuchten in Bussen und Bahnen die Smartphones und Tablets in die reizüberfluteten Augen der Leute. Hier ein Youtube-Clip, da ein Instagram-Post – ohne Smartphone und Internet könnte mancher wohl nicht leben. Wenn der Akku leer ist, lädt man ihn eben wieder auf. Der Strom kommt schließlich aus der Steckdose!

Smartphones sind äußerst energieeffizient. Eine Ladung kostet selbst bei den aktuell hohen Strompreisen nicht mal einen Cent. Läppisch, könnte man meinen! Doch das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn die eigentlichen Stromfresser sind nicht die mobilen Endgeräte, sondern die Anwendungen – genauer gesagt: die Serverfarmen, die sie am Laufen halten.

E-Mails, Streaming, Gaming: Rechenzentren verbrauchen schon gut ein Prozent der globalen Stromproduktion und pusten dabei mehr CO2 als die gesamte Luftfahrtindustrie in die Luft. Die wolkige Rhetorik von der sauberen Cloud vernebelt die Tatsache, dass das Internet einen unsichtbaren Auspuff hat.

Allein das Training einer künstlichen Intelligenz emittiert laut einer US-Studie so viel Kohlendioxid wie fünf Autos in ihrem gesamten Lebenszyklus. Auch Kryptowährungen sind alles andere als umweltfreundlich: So verbrauchten die heiß laufenden Bitcoin-Server, die teils mit schmutziger Kohlekraft betrieben werden, zeitweise mehr Strom als Argentinien, ein Land mit 46 Millionen Einwohnern.