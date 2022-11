Krisenzeiten

Auch der Bundespräsident warnt vor einem Auseinanderdriften und mahnt mehr Gemeinsinn an, zum Beispiel in Form eines sozialen Pflichtjahres.

Hinzu kämen die Folgen des Ukrainekrieges. Die Frage sei in dieser Situation: „Sind wir bereit, das durchzuhalten, was mit den Sanktionen begonnen hat – das Energiesparen, die Umstellung unseres Lebenswandels?“

Die Ehrung wird am 1. Dezember in Berlin verliehen und gilt als die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement hierzulande. „Der Preis dient dazu, das Engagement von mehr als 28 Millionen Menschen in unserem Land sichtbar zu machen", erläutert Kux. "Viele Menschen machen sich gar nicht klar, wie viele sich hier für andere einsetzen: im Klimaschutz, in der Flüchtlingshilfe, in Vereinen, beim Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist lebendige Demokratie.“