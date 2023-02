Kuratieren statt Algorithmus

Algorithmen oder Menschen – wer sollte entscheiden, was wir im Netz zu Gesicht bekommen? Bei der Masse an Content in sozialen Netzwerken können nur Algorithmen das Filtern übernehmen, aber hier und da können Menschen nachhelfen. Aber wie genau geschieht das?

Im Backend von TikTok, in der Verwaltungsansicht der Plattform, gebe es einen speziellen Button, sagt Emily Baker-White vom US-Magazin „Forbes“. Mit dem können TikTok-Angestellte einzelne Videos pushen, also dafür sorgen, dass sie mehr Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden.

Zwar könne nur eine bestimmte Gruppe von Leuten in dem Unternehmen den Heiz-Button drücken, aber welche Inhalte gepusht werden sollten und warum, dazu gibt es offenbar keine klaren Regeln, so Emily Baker-White . Das habe auch zu Missbrauch geführt: Mitarbeitende etwa, die die Videos ihrer Partnerinnen und Partner gepusht haben.

Dies sei im Kontext des Angriffs auf die Ukraine passiert, auch bei Informationen zu Covid habe man das sehr häufig beobachten können. Bei Facebook wiederum führten Faktenchecks dazu, dass Inhalte gegebenenfalls weniger in den Newsfeeds angezeigt werden, sagt sie. Über die Gründe, diese Eingriffe nicht transparent zu machen, kann sie nur spekulieren. „Wahrscheinlich gibt es Bedenken, dass Content anders wahrgenommen wird, wenn da so ein Label dransteckt.“

Für die Bevorzugung oder Benachteiligung von Inhalten müsse es klare und nachvollziehbare Regeln geben, fordert sie. „Der Digital Services Act will ja in einem gewissen Sinne an diese Transparenz auch noch weiter ran.“ Man müsse allerdings sehen, was dann wirklich passiert, wenn diese EU-Verordnung in vollem Umfang angewendet wird.