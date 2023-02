Sabrina Janesch über "Sibir"

Die Erinnerungen ihres Vaters aus dem Leben der Familie in Kasachstan seien für sie so lebendig, dass es für sie mit ihren eigenen Kindheitserinnerungen verwoben sei, erzählt Janesch: "Und dieser Eindruck führt genau auch zu dem Konstrukt, dem Konzept des Romans."

In der Vorbereitung habe sie recherchiert, dass laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestages etwa 300.000 bis 800.000 deutsche Zivilgefangene – keine Kriegsgefangenen - verschleppt worden seien. "Nach Sibirien, nach Kasachstan", sagt Janesch. "Teils in Lagern interniert oder aber einfach in der Steppe ausgesetzt, so wie etwa meine Familie." Sie sei nun dorthin gereist, nach Kirgistan und Kasachstan, und habe das Haus der Familie dort gesucht und auch gefunden.