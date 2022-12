Arbeitslager in der Sowjetunion

„Mitten in der Tundra liegt die Metropole der sowjetischen Arktis Workuta, eine halbe Million Einwohner, 400.000 Gefangene, 10.000 Wachposten, Konvois, Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit, zivile Handlanger, Aufseher und Sklaventreiber.“ So beschreibt Brigitte Gerland den Ort ihrer jahrelangen Gefangenschaft. Sie beginnt ihren Bericht mit den Worten: „Workuta ist nicht auf meinem Schulatlas verzeichnet, und von der autonomen Sowjetrepublik Komi ASSR habe ich in der Geografiestunde nie etwas gehört …“