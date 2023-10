Denn der hat natürlich ganz andere Leidenschaften im Kopf als das klassische Bildungsideal, das ihm an der Schule vermittelt werden soll. Er will Computerspielen – und darin ist er auch, anders als im Unterricht, leidenschaftlich und erfolgreich. Und womöglich hilft das Zocken auch ein wenig dabei, den frühen Tod des eigenen Vaters auszuhalten oder zumindest immer wieder eine Zeit lang zu vergessen.

Mit diesem sehr griffigen Sujet ist „Echtzeitalter“ von Tonio Schachinger ein Roman, der sich in eine literarische Tradition stellt - in die des Schul- oder Internatsromans, man denke etwa an Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ oder an Hermann Hesses „Unterm Rad“. Romane also, in denen es um die Spannung zwischen den Leidenschaften des Erwachsenwerdens und den Anforderungen und Zwängen der Gesellschaft geht. Zum anderen ist „Echtzeitalter“ ein Roman, der durchaus typisch ist für die österreichische Literatur: Die aktuelle Politik wird genauso ironisiert wie der Literaturbetrieb und die K. u. k.-Tradition.