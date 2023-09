Terézia Mora, die vor genau zehn Jahren schon einmal den Deutschen Buchpreis erhielt, steht mit „Muna oder die Hälfte des Lebens“ verdientermaßen erneut in der engeren Auswahl. Ihre Protagonistin entstammt einer dysfunktionalen Familie. Sie glaubt, Trost in einer toxischen Liebesbeziehung zu finden, und versucht – wie auch die Erzählerin in „Die Möglichkeit von Glück“, von Anne Rabe, Jahrgang 1986 – mit dem emotionalen Erbe des Aufwachsens in der DDR klarzukommen.