Etwa jede dritte Frau in Deutschland erlebt laut einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums von 2004 in ihrem Leben physische oder sexualisierte Gewalt. Noch viel häufiger sind sexuelle Belästigungen, bei denen es nicht zu Körperkontakt kommen muss. Das Spektrum dabei ist groß: Das können Hinterherpfeifen, sexistische Witze oder schlüpfrige Anmerkungen von Männern sein, die plumpe Anmache im Bus oder auf dem dunklen Nachhauseweg.

Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen auf Basis einer Online-Umfrage mit fast 4.000 Teilnehmern im Jahr 2021 ergab: Fast alle Befragten haben in den vergangenen drei Monaten erlebt, dass ihr Aussehen bewertet und dass sie angestarrt wurden. Mehr als die Hälfte gab an, sexuellen Annäherungsversuchen, sexistischen Sprüchen und anzüglichen Bemerkungen ausgesetzt gewesen zu sein. Die Studienteilnehmer waren durchschnittlich 30 Jahre alt und fast 90 Prozent waren Frauen.

Es gibt zahlreiche Empfehlungen, wie sich Frauen vor solchen Situationen angeblich schützen können. Aber ist es die richtige Strategie, Frauen in die Hauptverantwortung zu nehmen und ihnen bestimmte Verhaltensregeln nahezulegen? Sollte man die Frage stattdessen nicht an Männer richten: Was könnt ihr tun, damit sich Frauen sicherer fühlen können?