Prickelnde Bücher

Sex - Eine Leerstelle in der Literatur?

10:26 Minuten
Illustration: Buch mit Seiten in Herzform. Dunkler Hintergrund
Ein britisches Literaturmagazin vergibt jährlich den Bad Sex in Fiction Award für die am schlechtesten beschriebene Sexszene in der Literatur © Getty Images / iStockphoto / Liia Galimzianova
Busch, Stefan |
Audio herunterladen
Explizite Sexszenen gehören in New-Adult-Romanen zur Grundausstattung. Dabei ist über Sex zu schreiben, ohne dass es peinlich wird, unheimlich schwer, sagt Stefan Busch. Der Historiker hat ein Buch über den Sex geschrieben, den Romane verschweigen.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Scham
Zur Startseite