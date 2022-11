Serien im Kritikertest

Schauspieler Kenneth Branagh hat jeden Tag zwei Stunden in der Maske verbracht, um sich für „This England“ in Premierminister Boris Johnson zu verwandeln.

Elisabeth wird in „Die Kaiserin“ als emanzipierte Frau gezeigt, die sich gegen die Konventionen auflehnt. Dabei scheint die Serie aber so begeistert von dem woken Frauenbild, dass sie darüber vergisst, eine Geschichte zu erzählen.

Im Zentrum steht Deborah Vance, eine legendäre, in die Jahre gekommene Comedy-Diva, deren Stunden auf der Casinobühne in Las Vegas gezählt sind. Um ihre Karriere zu verlängern, stellt ihr Manager ihr die 25-jährige Autorin Ava an die Seite. Allerdings sind die beiden wie Feuer und Wasser. Im Zickzack, sehr langsam – und dabei sehr lustig und zugleich anrührend – nähern sich die beiden Frauen an. Eine Serie, die zugleich auch die Mechanismen der Entertainment-Industrie offenlegt.