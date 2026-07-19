Zivile Seenotrettung

Romans gefährliche Arbeit auf dem Mittelmeer

25:34 Minuten Roman hat keine Erfahrung mit der Seenotrettung, als er sich spontan einer NGO anschließt - bald merkt er, dass die Einsätze auch moralische Konflikte mit sich bringen (Symbolbild) © picture alliance / Laurin Schmid

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Roman heuert als Seenotretter auf dem Mittelmeer an. Mit Anfang 50 entdeckt er eine fordernde, aber überaus sinnstiftende Arbeit. Doch dann fallen Schüsse auf ein anderes Rettungsschiff, und für Roman und seine Crew stellen sich eine Menge Fragen.