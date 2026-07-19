Zivile Seenotrettung

Romans gefährliche Arbeit auf dem Mittelmeer

25:34 Minuten
Zwei Personen mit Schutzhelmen auf einem Boot nehmen eine Person mit Rettungsweste aus einem anderen Boot in Empfang. Es sitzen weitere Personen mit Rettungswesten im Boot. Die Personen sind nur als Silhouetten vor dem Abendhimmel auf dem Meer umrissen.
Roman hat keine Erfahrung mit der Seenotrettung, als er sich spontan einer NGO anschließt - bald merkt er, dass die Einsätze auch moralische Konflikte mit sich bringen (Symbolbild) © picture alliance / Laurin Schmid
Kramer, Carlotta |
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Roman heuert als Seenotretter auf dem Mittelmeer an. Mit Anfang 50 entdeckt er eine fordernde, aber überaus sinnstiftende Arbeit. Doch dann fallen Schüsse auf ein anderes Rettungsschiff, und für Roman und seine Crew stellen sich eine Menge Fragen.
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