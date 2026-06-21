Seenotrettung

Helfer am Himmel wachen übers Mittelmeer

30:37 Minuten Mit den Flugzeugen Seabird 1 bis 3 macht die NGO Sea-Watch zivile Luftaufklärung. Die Crews versuchen, rechtzeitig Geflüchtete aus dem Meer zu holen. © picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert

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Immer wieder setzt Italien Schiffe ziviler Seenotretter fest, aber die NGO Sea-Watch hat auch Flugzeuge. Freiwillige an Bord halten über dem Mittelmeer Ausschau nach Flüchtlingsbooten in Not – und geraten dabei an physische und psychische Grenzen.