Helfer im Mittelmeer

Italien blockiert zivile Seenotrettung

23:06 Minuten Übung auf der "Ocean Viking": Mehr als 26.000 Menschen sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration seit 2014 im zentralen Mittelmeer gestorben oder werden vermisst © AFP / Sameer Al-Doumy

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Kein Jahr hat für Migranten im Mittelmeer tödlicher begonnen als 2026. Weil sich EU-Länder bei der Rettung von Menschen in Seenot zurückhalten, springen zivile Organisationen mit ihren Schiffen ein. Doch ihre Arbeit wird immer schwieriger.