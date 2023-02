Der Schatten der Schwester

Freya wächst Ende der 1950er-Jahre in Westberlin auf. Die Eltern sind noch recht jung, Anfang 20, aber gut situiert. Die Mutter hat Fremdsprachensekretärin gelernt, der Vater ist Diplomvolkswirt. Jetzt ist die Mutter erneut schwanger.

Während sie im Krankenhaus die kleine Schwester zur Welt bringt, wird Freya in einem Nonnenkloster untergebracht – nicht unüblich in einer Zeit, in der Väter sich kaum um den Alltag des Nachwuchses kümmerten und Kleinkinder zudem als Keimträger galten.