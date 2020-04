Einen Trend zum Reparieren beobachtet Katrin Meyer vom Verein "Runder Tisch Reparatur" in der Coronakrise. Sie wünscht sich mehr Druck auf die Hersteller, eine niedrigere Mehrwertsteuer für Ersatzteile und eine höhere Achtsamkeit der Verbraucher. Mehr

Die Zeit kann niemand beherrschen, sagt der Philosoph und Theologe Christoph Quarch. Vielmehr sei sie ein Angebot an uns. Gerade in Krisenzeiten komme es darauf an, achtsam zu sein - um nicht die Chance auf Veränderung aus der Hand zu geben.Mehr