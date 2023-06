Der Untersuchung zufolge werden die Schulleiterinnen und Schulleiter in der Regel aber auch stark beansprucht. 40 Prozent arbeiten mehr als 50 Stunden pro Woche. Dabei empfindet über die Hälfte (57 Prozent) das Arbeitstempo als belastend. Zudem geben mehr als 75 Prozent der Befragten an, dass sie oft oder sehr oft auf Pausen verzichten, länger als vertraglich vereinbart arbeiten und auch in ihrer Freizeit für Schülerinnen, Schüler und Eltern erreichbar sind.

Fast ein Viertel der befragten Schulleitungen (23 Prozent) verorten ihre Schule in einem sozialen Brennpunkt. Dies bringt häufig besondere Herausforderungen für Schulleitungen und Lehrkräfte mit sich. Menschen in den Einzugsgebieten solcher Schulen weisen oft ein hohes Armutsrisiko, geringere Bildungsressourcen und eine schwächere soziale Mobilität auf.

Die Corona-Pandemie hat zudem gezeigt, welchen Aufholbedarf es in Sachen Digitalisierung an deutschen Schulen gibt. 80 Prozent der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter gaben jetzt im Rahmen der Befragung an, neue Unterrichtsmethoden mit digitalen Medien in der Schule zu thematisieren.