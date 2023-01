Misere an deutschen Schulen

An vielen deutschen Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Zwei Drittel der Schulleitungen bezeichnen Personalnot als größte Herausforderung für ihre Arbeit. Das hat das Deutsche Schulbarometer im Auftrag der Robert Bosch Stiftung ergeben.

Schulabbrüche rechtzeitig verhindern

Auch Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, schlägt Alarm: Allein im Jahr 2021 hätten rund 47.000 Jugendliche die Schule abgebrochen. Nahles appelliert an die Bundesländer, mehr zu tun, um diese große Zahl zu reduzieren.

Die in Zürich lebende Autorin und Historikerin Heike Specht meint, dass die Probleme an deutschen Schulen auch daher rühren, dass auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu wenig Rücksicht genommen werde. Das habe sich besonders während der Coronapandemie gezeigt. Während die Schulen in Deutschland immer wieder monatelang geschlossen blieben, sei in der Schweiz eine andere Strategie verfolgt worden.

Familien an der Grenze des Leistbaren

"Da hat man von Anfang an andere Schwerpunkte gesetzt und gesagt: Es ist wichtig, dass Kinder nicht nur lernen können, sondern der Austausch mit ihrer Peer Group, mit Gleichaltrigen ist essenziell und zentral", erklärt Specht. Während in der deutschen Presse vor Kindern als "Virenschleudern" gewarnt worden sei, habe man in der Schweiz ausdrücklich darauf gesetzt, "den Kindern nicht das vorzuenthalten, was ihnen zusteht".

Wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen gehört, angesprochen, mitgenommen werden. Heike Specht, Autorin

Es habe sie sehr mitgenommen zu sehen, "wie Familien in Deutschland an den Rand dessen geraten sind, was sie leisten konnten", sagt Specht. In vielen europäischen Ländern, deren Gesellschaften "stark überaltert" seien, stelle sich die Frage, wie junge Menschen besser zu erreichen und zu beteiligen wären.

Partizipation von jungen Menschen