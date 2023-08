An Gymnasien soll die Textauswahl am Ende sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler bis zur Abiturprüfung ein literaturgeschichtliches und poetologisches Überblickswissen haben, das Werke aller Gattungen umfasst. So steht es in den Bildungsstandards Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife der Kultusministerkonferenz . Schülerinnen und Schüler sollen zudem in der Lage sein “Zusammenhänge zwischen literarischer Tradition und Gegenwartsliteratur auch unter interkulturellen Gesichtspunkten“ herzustellen. Vorgaben die letztlich auch den Spielraum für die Auswahl der Pflichtlektüre in Abiturklassen mitdefinieren.