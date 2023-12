Geblieben war den Großeltern ein Band zur Pflanzenbestimmung, dazu die Bibel. "Das hat mein Bücherherz nicht zum Schwingen gebracht, sondern meinen Geist", sagt Krüger. "Denn man kann sagen, dass in der Bibel alle Romane, die nachher erschienen sind, enthalten sind. Das heißt, die etwa 800 Millionen Romane die es auf der Welt gibt, sind im Grunde nichts anderes, als die Auswicklung der Geschichten, die in der Bibel beschrieben werden."

"Ich finde man sollte jetzt die großen und heiteren Bücher der Geschichte lesen, die großen Romane von Turgenew, Dickens, Balzac und so weiter. Das, was wir in Deutschland eben nicht hatten, den großen realistischen Roman. Das sollte man lesen, Flaubert - da hat man alles, was man braucht."