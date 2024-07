„Schlaf wird überschätzt.“ Als dieser Satz des Bundeskanzlers über das Deutschlandradio versendet wurde, hatte das Kabinett in einer nächtlichen Gewaltsitzung endlich einen Haushalt verabschiedet. Der Satz klang ein bisschen trotzig, fast patzig. Denn natürlich weiß auch Olaf Scholz als gebildeter Mensch, was medizinisch nicht mehr umstritten ist: Schlafentzug taugt nicht nur autoritären Regimen von jeher als Foltermethode – er ist auch auf lange Sicht gefährlich.

Gott sei Dank geht das für eine Zeit. Was würde sonst aus all den Menschen werden, die in Nachtschichten für andere arbeiten müssen, aus all denen, die nachts wachen, damit andere schlafen können, aus den jungen Müttern, die von ihren Säuglingen jede Nacht mehrfach geweckt werden?