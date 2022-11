40 Jahre Punkband Sandow

Vor 40 Jahren gründen Kai-Uwe Kohlschmidt und Chris Hinze in Cottbus eine Band, benannt nach einem Stadtteil Sandow . Ihre Musik können sie lange nur im Untergrund spielen. Es ist die Zeit, in der eine eigene Form von Punk in der DDR entsteht. Dann braucht es einige Jahre, bis diese Kultur hör- und sichtbarer wird. Zum Beispiel in dem legendären Film „Flüstern und Schreien – Ein Rockreport“, der 1988 in die Kinos kam.

Dann gibt es endlich auch Plattenaufnahmen. Größter Hit ist „Born in the GDR“, mit dem Sandow bis heute in Verbindung gebracht wird. Doch richtig groß ist die Band nach der Wende nicht geworden. "Wir sind in die Kunst abgebogen", erklärt Gründungsmitglied Kai-Uwe Kohlschmidt. "Uns ging es darum, eine autarke Sprache zu finden, also uns selbst zu finden." Sie seien künstlerisch immer "radikaler" geworden: "Wir hatten nicht den besten kommerziellen Zugang zu dem, was für die Karriere förderlich ist."