Sally McGrane: "Die Hand von Odessa"

Atmosphäre der Bedrohung

10:36 Minuten Von der Auslandskorrespondentin zur Romanautorin: Sally McGrane © Gordon Welters

Sally McGrane im Gespräch mit Joachim Scholl · 08.12.2022

Der neue Teil der Spionageroman-Reihe um den Ex-CIA-Agenten Max Rushmore führt in die Ukraine - und in die Zeit kurz nach der Krim-Annexion. In Sally McGranes Thriller liegt die angespannte Situation wie zum Greifen in der Luft.