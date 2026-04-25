Sally Lisa Starken: "Wenn der rechte Rand regiert"

Wie wir die Demokratie gegen Populisten verteidigen

21:27 Minuten
Sally Lisa Starken auf einem Podium der Leipziger Buchmesse
Die AfD übernimmt Strategien von Rechtspopulisten aus den USA, Polen und Italien, beobachtet Journalistin und Podcasterin Sally Lisa Starken © imago / dts Nachrichtenagentur
Rabhansl, Christian |
Audio herunterladen
Justiz verächtlich machen, Medien diskreditieren, Wahlergebnisse anzweifeln: Populisten folgen einem international erprobten Drehbuch. Was dagegen hilft, zeigt Sally Lisa Starken in ihrem Buch "Wenn der rechte Rand regiert" auf.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über rechtsextreme Parteien und Bewegungen
Zur Startseite