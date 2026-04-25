Sally Lisa Starken: "Wenn der rechte Rand regiert"
Die AfD übernimmt Strategien von Rechtspopulisten aus den USA, Polen und Italien, beobachtet Journalistin und Podcasterin Sally Lisa Starken © imago / dts Nachrichtenagentur
Wie wir die Demokratie gegen Populisten verteidigen
21:27 Minuten
Justiz verächtlich machen, Medien diskreditieren, Wahlergebnisse anzweifeln: Populisten folgen einem international erprobten Drehbuch. Was dagegen hilft, zeigt Sally Lisa Starken in ihrem Buch "Wenn der rechte Rand regiert" auf.