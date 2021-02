Sachbuchbestenliste März Von Diskurswächtern und mittelmäßigen Lügnern

Caroline Fourests "Generation beleidigt", Volker Reinhardts "Die Macht der Seuche" und Ijeoma Oluos "Das Land der weißen Männer" bilden die Top Drei der Sachbuchbestenliste für März. Insgesamt schafften es neun Bücher neu auf die Bestenlste. (Deutschlandradio / Edition Tiamat, C. H. Beck, Hoffmann & Campe)

Drei Neueinsteiger führen die Sachbuchbestenliste für März an. Caroline Fourest an der Spitze beschäftigt sich in "Generation beleidigt" mit identitätspolitischem Aktivismus - und erklärt, wo dieser aus ihrer Sicht seine Grenzen finden sollte.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.

1 (-) Caroline Fourest: "Generation Beleidigt: Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei"

Aus dem Französischen von Alexander Carstiuc, Mark Feldon, Christoph Hesse

Edition Tiamat, Berlin 2020

144 Seiten, 18 Euro

Caroline Fourest: "Generation Beleidigt: Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei" (Deutschlandradio / Edition Tiamat)

Sie wollen Dostojewski aus der Lektüreliste verbannen und kein Sushi essen, das von Weißen zubereitet wurde: Über den identitätspolitischen Aktivismus an US-Universitäten ist schon viel geschrieben worden. Die Autorin Caroline Fourest erklärt, wie es so weit kommen konnte. Und plädiert aus linker Perspektive für die freie Rede: Das Seminar solle zum "Safe Space" der kontroversen Debatte werden. 62 Punkte

2 (-) Volker Reinhardt: "Die Macht der Seuche"

C. H. Beck, München 2021 (2. Auflage)

256 Seiten, 24 Euro

Volker Reinhardt: "Die Macht der Seuche" (Deutschlandradio / C.H. Beck Verlag)

Als Corona im Frühjahr in Italien wütete, erflehten die Menschen in den sozialen Medien die Wiederkehr eines gewissen Luchino Visconti. Der Alleinherrscher von Mailand hatte 1348 die gesamte Stadt abgeriegelt, um seine Bürger vor der Pest zu schützen. Der Wunsch nach Autoritäten ist nur eine von vielen Parallelen, die der Historiker Volker Reinhardt zwischen Gegenwart und Vergangenheit zieht. 57 Punkte

3 (-) Ijeoma Oluo: "Das Land der weißen Männer"

Aus dem Englischen von Benjamin Mildner

Hoffmann & Campe, Hamburg 2021

384 Seiten, 25 Euro

Ijeoma Oluo: ""Das Land der weißen Männer" (Deutschlandradio/ Hoffmann und Campe)

Anders als in Western dargestellt, war das Skalpieren keine "Indianergrausamkeit". In Wahrheit waren die Skalps der Ureinwohner ein bezahlter "Arbeitsnachweis" bei der brutalen Landnahme durch die europäischen Siedler. Die Dominanz des weißen Mannes beruhe auf Lügen wie dieser, findet Ijeoma Oluo. Mit bitterbösem Spott beschreibt ihn die nigerianisch-amerikanische Autorin als mittelmäßige Figur, die vor den Problemen der Gegenwart nur kapitulieren kann. 45 Punkte

4 (3) Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock"

Aus dem Englischen von Gertrude Krueger

Kiepenheuer und Witsch, Köln 2020

304 Seiten, 24 Euro

Julian Barnes; "Der Mann im roten Rock" (Kiwi Verlag / Deutschlandradio)

Die Belle Époque ließe sich aus Sicht vieler großer Persönlichkeiten erzählen: Oscar Wilde etwa, Guy de Maupassant oder Marcel Proust. Der Schriftsteller Julian Barnes wählt für sein buntes Epochenporträt eine Figur, die heute weitestgehend unbekannt ist: den Arzt Dr. Samuel Pozzi. Ein Freigeist, Visionär und Intellektueller, der sie alle kannte. 41 Punkte

5 (-) "Nicola Gess: "Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeiten""

Matthes & Seitz, Berlin 2021

157 Seiten, 14 Euro

Nicola Gess: "Halbwahrheiten" (Deutschlandradio / Matthes & Seitz)

Der Kern des Postfaktischen ist nicht die Lüge, sondern die Halbwahrheit, schreibt die Germanistin Nicola Gess. Sie seien deshalb so wirkungsvoll, weil sie sich scheinbar faktisch belegen ließen. Anhand von Uwe Tellkamp, Ken Jebsen und Claas Relotius zeigt sie: Mit Faktenchecks komme man gegen Halbwahrheiten nicht an. Ihr Prinzip sei nicht "wahr oder falsch", sondern "passend oder unpassend". 40 Punkte

6 (-) Avi Loeb: "Außerirdisch. Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten"

Aus dem Englischen von Jürgen Schröder

DVA, München 2021

272 Seiten, 22 Euro

Avi Loeb: „Außerirdisch. Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten“ (DVA / Deutschlandradio)

2017 entdeckte ein Teleskop auf Hawaii ein Flugobjekt mit seltsamen Eigenschaften in unserem Sonnensystem: "Oumuamua" hatte die Form einer Zigarette, leuchtete variabel und hinterließ keine Spuren von Gas oder Staub. War es ein solarbetriebenes Alien-Raumschiff? Harvard-Astronom Avi Loeb ist davon überzeugt – und stellt die Frage, was sich daraus für die Zukunft der Menschen ableiten lässt. 33 Punkte

7 (9) Philippe Sands: "Die Rattenlinie – ein Nazi auf der Flucht"

Aus dem Englischen von Thomas Bertram

S. Fischer, Frankfurt am Main 2020

25 Euro, 544 Seiten

Philippe Sands: "Die Rattenlinie – ein Nazi auf der Flucht: Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit" (S. Fischer / Deutschlandradio)

Als "Rattenlinien" bezeichneten US-Agenten nach dem Krieg Fluchtrouten für Nazis. Einer jener flüchtigen NS-Verbrecher war Otto Wächter. Nach einer Begegnung mit dessen Sohn erzählt Philippe Sands, britischer Anwalt und Bestsellerautor, Wächters Leben. Eine Geschichte von Liebe, Intrigen, Spionage – und den Verstrickungen der katholischen Kirche. 31 Punkte

8 (-) Annet Mooij: "Das Jahrhundert der Gisèle"

Aus dem Niederländischen von Gerd Busse

Wallstein, Göttingen 2021

447 Seiten, 34 Euro

Annet Mooij: "Das Jahrhundert der Gisele" (Deutschlandradio / Wallstein)

Als die Nazis die Niederlande besetzt hatten, bot die Künstlerin Gisèle van Waterschoot ihren jüdischen Freunden Schutz in ihrer Amsterdamer Wohnung. Unter ihnen auch der Dichter Wolfgang Frommel, der nach dem Krieg die Kulturstiftung "Castrum Peregrini" gründete – ein von sexueller Ausbeutung überschatteter Männerbund, protegiert von Gisèle. Die Rekonstruktion eines bewegenden Lebens. 30 Punkte

9 (-) Julia Leeb: "Menschlichkeit in Zeiten der Angst"

Suhrkamp, Berlin 2021

234 Seiten, 18 Euro

Julia Leeb: "Menschlichkeit in Zeiten der Angst" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Sie will die toten Winkel der Welt beleuchten, sagt die Fotoreporterin Julia Leeb. Die Orte, von denen sonst keine Dokumente nach außen dringen. Diese lebensgefährlichen Reisen in den Sudan, nach Nordkorea oder zu den Warlords im Kongo sind Gegenstand ihres Reportagebandes. Leeb zeigt: Es sind vor allem die Frauen, die auch in den schlimmsten Krisen Hoffnung geben. 27 Punkte

10 (-) Elif Shafak: "Hört einander zu!"

Aus dem Englischen von Michaela Grabinger

Kein & Aber, Zürich 2021 (erscheint am 16.März)

96 Seiten, 12 Euro

Elif Shafak: "Hört einander zu!" (Deutschlandradio / Kein & Aber)

"In dem Moment, in dem wir damit aufhören, uns widersprüchliche Meinungen anzuhören, können wir auch nichts Neues mehr lernen", schreibt Elif Shafak. Genau diese Gefahr sieht die türkisch-britische Bestseller-Autorin aber in den Echokammern der sozialen Medien. Sie zeigt Wege auf, wie wir durch Einfühlungsvermögen unseren Glauben an eine bessere Zukunft zurückgewinnen können. 25 Punkte

10 (-) Emilia Roig: "Why we matter. Das Ende der Unterdrückung"

Aufbau, Berlin 2021

397 Seiten, 22 Euro

Emilia Roig: "Why we matter" (Deutschlandradio / Aufbau Verlag)

Es beginnt mit einer Fliege. Statt sie totzuschlagen, versucht Emilia Roig, mit ihr zu leben: "Der neue Blick erlaubt mir, sie als lebenswert zu sehen", schreibt die Diskriminierungsforscherin. Einen Perspektivwechsel will auch sie herbeiführen. Roig mischt Biografisches mit postkolonialer Theorie, um zu zeigen, wie Minderheiten systematisch unterdrückt werden. Ein Plädoyer, die Welt neu zu denken. 25 Punkte

