Rufus Wainwright beim Rudolstadt-Festival

1993 ist Rufus Wainwright schon einmal in Rudolstadt aufgetreten, als 19- jähriger Backgroundsänger in der Band seiner Mutter. Nun, knapp 30 Jahre später begeistert er erneut das Publikum im Innenhof der Heidecksburg. Diesmal im Alleingang – nur mit einem Klavier, einer Gitarre und seinen Songs.

Dabei trägt Wainwright gerne mal etwas dicker auf – auch in den Stücken seines aktuellen Albums „Unfollow The Rules“. Er liebt die große Pose und erinnert manchmal fast an einen klassischen Tenor. Doch das kann er sich auch locker leisten, weil er tatsächlich die Stimme dafür hat.