Bühnen im Jahr 2022

Endlich öffneten die Bühnen wieder ihre Türen, die Theater waren zurück aus der Pandemie. Aber das Publikum kam nicht in Strömen, wie noch vorher gehofft. Die „systemrelevanten“ Theater schienen plötzlich in der Gunst der Zuschauer verloren zu haben. Woran liegt das? Und was bleibt in Erinnerung von diesem Jahr?