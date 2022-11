Digitaltheater an Münchner Kammerspielen

Virtuelle Zukunftsperspektiven

05:32 Minuten Menschen treffen auf Avatare in quietschbunter Virtual Reality: Walter Hess, Erkin Akal, und Timea Henzler in "Göttersimulation". © Münchner Kammerspiele / Armin Smailovic

Von Sven Ricklefs · 05. November 2022, 14:23 Uhr

Das Stück „Göttersimulation“ in München kreiert eine Bildsprache aus analoger und virtueller Realität. In dieser treffen zwei alte Herren auf der Suche nach Gott auf Avatare junger Menschen in einer Gaming-Ästhetik.