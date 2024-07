Rudolstadt-Festival 2024: Julian Marley & The Uprising

Roots-Reggae - Karibische Vibes

86:55 Minuten Für sein Album "Colours of Royal" wurde er 2024 mit dem Grammy-Award für das beste Reggae Album ausgezeichnet. © Matthias Kimpel

Moderation: Carsten Beyer · 15.07.2024

Mit einem Reggae-Star aus Jamaika startete des Rudolstadt-Festival in seine 32. Auflage. Julian Marley, Sohn des legendären Bob Marley, brachte mit seiner Band "The Uprising" karibische Vibes in den Heinepark.