Ruangrupa-Gastprofessuren in Hamburg

Mit Reza Afisina und Iswanto Hartono übernehmen zwei Mitglieder des indonesischen Documenta-Kuratorenkollektivs Ruangrupa Gastprofessuren an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) Hamburg. Das Präsidium der Hochschule sieht in der Einladung der beiden Kuratoren, die die „documenta fifteen“ mitgeleitet hatten, die Eröffnung eines „Diskussionsraums“.

DIG-Präsident Volker Beck schrieb an das Auswärtige Amt, das den DAAD mitfinanziert, er sehe in Afisinas und Hartonos Gastprofessuren einen „Award für ihr antisemitismustolerantes Kuratieren“. Auch die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion und der Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt kritisierten die Personalentscheidung.

Reza Afisina und Iswanto Hartono fänden in Hamburg einen anderen Kontext als in Kassel vor, die Arbeit an einer Hochschule unterscheide sich vom Kuratieren einer Kunstschau, so Köttering. Das macht ihm Hoffnung, dass doch noch ein Gespräch gelingt. Öffentliche Veranstaltungen dazu seien in Planung.