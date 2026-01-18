Hochstapler im Roman

Wie Lügen uns zum Lesen verführen

55:45 Minuten Hochstapler sind beliebte Romanfiguren, denn sie verstehen sich selbst meisterhaft aufs Geschichtenerzählen - zu unserer Freude, Befriedigung und manchmal auch Wut. © Getty Images / iStockphoto / stevanovicigor

Steiler Aufstieg, Entlarvung und tiefer Fall: Hochstapler sind Garanten für spannende Geschichten, nicht erst seit Felix Krull. Wie steht es um die Erben von Thomas Manns Kunstfigur? Welche Wahrheit erzählen ihre Lügen über unsere Zeit?