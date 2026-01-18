Hochstapler im Roman

Wie Lügen uns zum Lesen verführen

Eine Person im Anzug hält hinter dem Rücken die Finger einer Hand überkreuzt.
Hochstapler sind beliebte Romanfiguren, denn sie verstehen sich selbst meisterhaft aufs Geschichtenerzählen - zu unserer Freude, Befriedigung und manchmal auch Wut. © Getty Images / iStockphoto / stevanovicigor
Schönfelder, Konstantin |
Audio herunterladen
Steiler Aufstieg, Entlarvung und tiefer Fall: Hochstapler sind Garanten für spannende Geschichten, nicht erst seit Felix Krull. Wie steht es um die Erben von Thomas Manns Kunstfigur? Welche Wahrheit erzählen ihre Lügen über unsere Zeit?
Mehr über Hochstapler in Literatur und Leben
