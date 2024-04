DDR-Regimekritiker Robert Havemann

Überzeugter Kommunist, überwachter Dissident

32:22 Minuten Foto des kritischen Intellektuellen im nach ihm benannten Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin, die sich um die Erinnerung an die DDR-Opposition bemüht. © picture alliance / dpa / Stephanie Pilick

Hartwig, Martin · 10. April 2024, 19:30 Uhr

Robert Havemann war Widerstandskämpfer in der NS-Zeit und überzeugter Kommunist in der DDR. Doch beim SED-Regime fiel er in Ungnade und wurde unter Hausarrest gestellt. (Erstsendung am 13.4.22)