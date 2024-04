Ostarchitektur

Mit neuem Leben den Abriss verhindern

39:59 Minuten Busbahnhof mit spektakulärem Pylonendach: Das in den 1960er-Jahren als Experimentalbau der Deutschen Bauakademie errichtet Gebäude sollte 2014 abgerissen werden, doch der Abriss wurde verhindert. © imago / Sylvio Dittrich

Bigalke, Katja; Schwarz, Marietta · 02. April 2024, 19:30 Uhr

Nach dem Mauerfall wurden viele herausragende Bauten abgerissen, etwa der Palast der Republik in Berlin. Steckt die Ideologie, die zum Abriss führt, in den Köpfen oder im Stein? Auch in Chemnitz erhalten Gebäude nun einen späten Ritterschlag.