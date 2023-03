RIAS Kammerchor Berlin und Capella de la torre

In diesem Jahr fand vom 10. bis zum 26. Februar 2023 das erste Mal das Festival " SPAM - Spandau macht Alte Musik " in Berlin statt und erstreckte sich damit von den Karnevalstagen bis hin zum Beginn der Passionszeit. Spielorte waren unter anderem die Räume der historischen Zitadelle und das Kirchenschiff der Nikolaikirche Spandau.

Orlando di Lasso war der bedeutendste wie erfolgreichste Komponist der Renaissance. Seine Karriere begann als Sängerknabe in seinem Geburtsort, in der franko-flämischen Stadt Mons im Hennegau (Belgien). Nach etlichen Stationen auch in Italien, war er von 1557 bis zu seinem Tod am 14. Juni 1594 am Münchner Hof beschäftigt. Hier stieg er bis zum Hofkapellmeister auf.