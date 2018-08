Rhythmic Choir Baden-Württemberg Anders singen

Üben - ohne das geht's auch in der Chormusik nicht (imago stock&people)

Dieser Chor klingt nach Chor, er ist ein Chor - und doch wird das, was man unter einem Chor versteht, hier gründlich auf die Probe gestellt.

Eigentlich ist der Rhythmic Choir zwei Chöre in einem: einer in Karlsruhe und einer in Stuttgart. Für Auftritte kommen beide zusammen und bilden ein gemeinsames Ensemble bestehend aus 30 Mitgliedern. Gründer und Chorleiter Sascha Rieger bringt innovative Chorarbeit aus Dänemark mit und setzt auf moderne a-cappella-Literatur. Zum Repertoire gehören Rock, Pop, Jazz und Gospel, aber auch Funk, R'n'B und Soul.

Zunächst war es ein Projektchor, der auf fünf Monate angelegt war. Doch allen machte die Arbeit Spaß und so ist der Chor nun seit knapp zwei Jahren aktiv. Aufgrund seiner besonderen Konstruktion kommt es gelegentlich vor, dass der Chor improvisiert oder der Chorleiter während der Aufführung wechselt. Bei manchen Chor-Wettbewerben fordert das von den Organisatoren viel Flexibilität.