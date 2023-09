Ein Jahresbudget von 239 Millionen Euro hatte das Goethe-Institut , das nicht nur für Sprachkurse, sondern auch für die Vermittlung der deutschen Kultur im Ausland zuständig ist. Nun sollen zehn Prozent eingespart werden, also rund 24 Millionen Euro jährlich. Vor allem bei Personal und Liegenschaften setzen die Sparmaßnahmen an. Unterstützung für diese Pläne erhält Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) - das Auswärtige Amt ist für die Goethe-Institute zuständig - von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Aber auch die CDU hält sich mit Kritik zurück.

Schon 2022 gab es Streit ums Geld: Da sollten dem Goethe-Institut 15 Millionen Euro gestrichen werden. Das konnte im vergangenen Jahr gerade noch so verhindert werden, berichtet DLF-Redakteur Vladimir Balzer: "Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab die Gelder dann doch frei, aber nur mit der Bedingung, dass Reformen eingeleitet werden."

Eine Reform war also unabwendbar. Betroffen sind rund 130 Mitarbeitende, deren Verträge zum Beispiel nicht verlängert werden. Aber vor allem werden Institute geschlossen. Von den bisher weltweit 158 Instituten sollen die Standorte in Bordeaux, Curitiba (Brasilien), Genua, Lille, Osaka, Rotterdam, Triest, Turin und Washington geschlossen werden. Hinzu kommt das Verbindungsbüro in Straßburg. Damit sind vor allem westliche Standorte betroffen. Gerade die Institute in Italien und Frankreich trifft es hart.

Arbeit in Osteuropa und im Südpazifik wird ausgebaut

Verbunden mit den Reformen sind jedoch auch neue Schwerpunkte. So soll neben Warschau und Krakau eine weitere Präsenz in Polen entstehen. Neue Goethe-Institute soll es auch in der Republik Moldau, im Südpazifik, in Texas sowie dem Mittleren Westen der USA geben.

Es sei ein Versuch, offener und flexibler zu werden, so die Einschätzung von Balzer. Statt das Geld in teure Mieten wie die Liegenschaft in Washington zu stecken, solle es mehr ins Programm fließen.

Umzug nach Berlin möglich

Veränderungen stehen auch in Deutschland an. Es sei "eine Anpassung der Struktur in der Zentrale des Goethe-Instituts in München vorgesehen", hieß es. Auch hier werde es zu einem Stellenabbau kommen. Möglich ist dabei auch ein Wegzug vom gerade erst vor wenigen Jahren eingerichteten Münchner Standort, ebenso wie ein Umzug und die Zusammenlegung mit dem existierenden Hauptstadtbüro in Berlin. Das genaue Konzept soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat das Auswärtige Amt mit Blick auf die geplanten Sparmaßnahmen beim Goethe-Institut in Schutz genommen. Die Grünen-Politikerin sagt, sie sei sich sicher, dass ihre Parteikollegin, Außenministerin Baerbock, „überhaupt nicht glücklich“ darüber sei, dass es jetzt auch zu Einsparungen beim Goethe-Institut komme.

Kulturpolitik gehöre genauso zur Außen- wie zur Innenpolitik. Dem Auswärtigen Amt sei diese auch ein „großes Anliegen“. Aber dann müssten die Ressorts auch finanziell so ausgestattet sein, dass sie diese Aufgaben erfüllen könnten, betont Roth.

Jürgen Hardt, Außenpolitischer Sprecher der Unions-Fraktionen im Bundestag, findet es generell richtig, dass es eine Reform beim Goethe-Institut gibt, allerdings würde er sich diese ohne finanziellen Druck wünschen. „Eine Reform einer solchen Institution ist viel klüger zu machen, wenn man es nicht nur unter dem Finanzdiktat sieht, sondern wenn man es einfach unter der Verbesserung der Arbeit sieht“, so Hardt.

Neben der Sprachvermittlung ist auch die Vertretung der deutschen Kultur im Ausland eine Aufgabe des Goethe-Instituts. Seit vielen Jahren habe das Goethe-Institut diverse Außenstellen, bei denen man sich fragen könne, ob die noch im Sinne der deutschen auswärtigen Politik notwendig seien, sagt Hardt. Er findet es nachvollziehbar, dass Institute wie in Rotterdam geschlossen werden sollen. Goethe-Institute müsse man durchaus nach aktueller geopolitischer Lage ausrichten.