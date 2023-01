Redensarten und ihre Herkunft

Aus dem Nähkästchen geplaudert

90:49 Minuten Redensarten verbinden Menschen miteinander – weil sie feststellen, dass sie die gleiche Sprache sprechen, wenn sie dieselben Wendungen benutzen. © Getty Images / iStockphoto / master1305

Moderation: Vladimir Balzer · 07.01.2023

Zum Jahreswechsel wünschen wir „einen guten Rutsch“ oder „Hals- und Beinbruch“, wir tanzen „bis in die Puppen“ oder „lassen die Sau raus“. Und wir schwören, endlich „den inneren Schweinehund“ zu besiegen. Was steckt hinter all den Sprichwörtern?