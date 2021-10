Rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse "Wir können niemanden ausschließen"

Juergen Boos im Gespräch mit Vladimir Balzer

Streit gehöre zur DNA der Frankfurter Buchmesse, sagt Direktor Juergen Boos. (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Bei der Frankfurter Buchmesse gibt es Absagen, weil rechte Verlage dort mit Ständen vertreten sind. Messedirektor Juergen Boos rechtfertigt ihre Teilnahme mit dem offenen Diskurs. Einer der Grundpfeiler der Messe sei die Meinungsfreiheit.

Die schwarze Autorin Jasmina Kuhnke hat ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse abgesagt. Der Grund: Eine Diskussionsrunde mit ihr sollte direkt neben dem Stand des rechten Verlags "Jungeuropa" stattfinden.

"Es ist absehbar, dass über den Verlag hinaus auch weitere Rechtsextreme die Messe besuchen werden, was die Gefahr für mich persönlich unübersehbar gegenwärtig macht", schrieb Kuhnke auf Twitter.

"Einer der Grundpfeiler der Frankfurter Buchmesse ist die Meinungsfreiheit", sagt Buchmessendirektor Juergen Boos. "Wir können niemanden ausschließen, können hier keine Zensur ausüben, egal, ob mir diese Leute passen, ob ich sie unerträglich finde."

Wer kein Gesetz bricht, darf kommen

Solange die Meinung nicht gegen Gesetze verstoße, müsse jeder am Meinungsaustausch auf der Messe teilnehmen können, so Boos: "Ich bedauere sehr, dass die Autorin nicht an diesem Diskurs teilnimmt." Die persönliche Unversehrtheit sei garantiert, sagt Boos: "Die Sicherheitsmaßnahmen auf der Frankfurter Buchmesse sind extrem hoch."

Die Messe sei immer Plattform für politischen Diskurs, betont Boos: "Wir haben an allen Ecken und Enden Streitereien. Das gehört zur DNA der Buchmesse." Diese würden auf der Bühne, also in der Öffentlichkeit, ausgetragen.

Die Buchmesse ist ein Spiegel der Gesellschaft

Die Teilnehmer würden das legale Meinungsspektrum repräsentieren, sagt Boos: "Das ist die bundesdeutsche Wirklichkeit. Die Buchmesse ist ein Spiegel unserer Gesellschaft."

Von einer Integration rechter Verlage könne aber keine Rede sein, so Boos: "Wir haben nie versucht, jemanden zu integrieren. Jeder steht für sich selbst. Das Programm wird nicht von uns kuratiert. Wir sind eine Plattform für Verlage, die sich einer Öffentlichkeit darstellen wollen, die ihren Autoren Raum bieten wollen. Wir sorgen dafür, dass diese Plattform besteht. Wir schaffen aber keine Bühnen für Inhalte, die wir nicht auf dieser Messe haben wollen."