Aber was Real auch immer hat, ist dieser Name, ist dieser Glanz, und das kann man an diesem Klub nicht so ohne Weiteres wegnehmen. Gleichzeitig wirkt Real im Kontrast zu diesen Klubs als geradezu romantische Geschichte. Was wir in der Vergangenheit nie gesehen haben, weil für uns Real Madrid immer der Gigant war, der alle anderen irgendwie plattmacht. Aber irgendwie im Kontrast zu diesen Konstruktionen hat Real dann doch etwas auch sehr Sympathisches.

Autor Dietrich Schulze-Marmeling