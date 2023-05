Luka Modric ist der erste Weltfußballer vom Balkan und der beste Spieler aller Zeiten aus Südosteuropa. In seiner Autobiografie „Luka Modric: Mein Spiel“, die nun erstmals auf Deutsch erschienen ist, berichtet er von seiner Kindheit, dem Aufwachsen während des kroatischen Unabhängigkeitskrieges und von den Stationen in seiner Fußballerkarriere.

Modric sei kein Mann großer Worte und Gesten. Er setze durch seine Pässe andere Spieler in Szene. „Dieses selbstlose Spielen, dieses bescheidene Auftreten und dann trotzdem der Allerbeste zu werden - das ist echt faszinierend.“

Modric selbst habe mit den kroatischen Fans einige Jahre „ein echtes Problem“ gehabt – und zwar bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Bis dahin hat es eine lange Phase gegeben, in der die kroatische Mannschaft immer früh bei den Weltmeisterschaften ausgeschieden ist. „Da hieß es dann über Modric: Das ist der Ballzauberer von Real Madrid, der verwöhnte, mit Millionen gefütterte, der dort einfach wunderschön Fußball spielt. Aber für Kroatien reicht es einfach nicht.“

In der Autobiografie erfährt der Leser auch einiges über des Leben von Luka Modric – zum Beispiel, dass er in dem Dorf Zaton Obrovački in der Nähe von Zadar aufgewachsen ist.