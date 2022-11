Rachel Cusk und die Kunst

"Was mich ein Bild lehrt, wie ich von ihm getröstet oder angesprochen werde, der spirituelle Akt der Aufmerksamkeit, den man beim Erschaffen, aber auch beim Betrachten eines Kunstwerks vollzieht: All dies scheint mir ein sehr viel dauerhafteres Phänomen zu sein als das, was Sprache leisten kann. In den letzten Jahren habe ich mich beim Betrachten von Kunst daher immer öfter gefragt: Wie kann ich das mit Sprache machen? Kann man es mit Sprache erreichen? Kann man dieses Gefühl der Objektivität, der uneigennützigen Aufmerksamkeit, die man einem Kunstwerk schenkt, reproduzieren, ohne dass das Gehirn die konditionierten Denkmuster herbeifantasieren muss? Ich sehne mich zunehmend danach, das völlig andere Verhältnis, das ein Bild zur Zeit unterhält, in der Sprache zu durchdringen und zu verstehen."

Rachel Cusk