Neustart nach Querschnittslähmung

Sigurd Groven ist ein Mann, der immer gerne ein bisschen mehr will vom Leben. Mehr Tempo, mehr Action, mehr Herausforderungen. Das ist seine Stärke, aber auch sein Verhängnis. Im Jahr 2015 – der Norweger hat da gerade sein fünftes Kind bekommen, macht sich der Outdoor-Fan mit ein paar Freunden zu einer Radtour in Jotunheimen auf. Rund um den höchsten Berg Norwegens kurvt die Gruppe mehrere Tage durch die Gegend, powert sich richtig aus. Bergauf, bergab. Sigurd Groven ganz vorne mit dabei auf seinem Downhill Bike, das für seine extreme Schnelligkeit berühmt ist.

Am dritten Tag passiert der Unfall: Sigurd will sich beweisen, dass er mit dem Guide mithalten kann. „Der Weg war ziemlich eng und kurvig. Ich verlor die Kontrolle über mein Fahrrad und bin dann mit dem Kopf vorneweg in einen der Bäume gerammt. Ich hatte sicher 40, 50 Kilometer drauf.“