Liebe im Internet

Andrea lebt zusammen mit ihrem Freund und ihren zwei Töchtern in einer Doppelhaushälfte in Süddeutschland. Die Familie hat wenig Geld. Vormittags arbeitet Andrea, nachmittags kümmert sie sich um Kinder und Haushalt, es bleibt kaum Platz für ihre eigenen Bedürfnisse.

Die Kreativität, die das Spiel und das Schreiben in Andrea freisetzt, gibt ihr Kraft für den Alltag. Andrea und Thomas lassen ihre Charaktere wild-romantische Abenteuer erleben: Sie reisen, führen Handel und Kriege, sie heiraten, werden König und Königin und bekommen vier Kinder. Wenn sie nicht beieinander sein können, treffen sich abends ihre Blicke am Nordstern.

"Ich bin ja jetzt nicht diese Generation, die damit aufgewachsen ist. Dass man sich verheiratet in so einem Online-Game, das kommt ja sicherlich häufiger vor. Aber ich war da so ganz hilflos. Ich bin da so ganz hilflos reingefallen. Und ich konnte auch mit niemandem darüber reden, was da eigentlich passiert."