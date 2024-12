Gesundheit

Psychisch krank im Gefängnis

30:39 Minuten Laut einer Expertenkommission ist mindestens jeder dritte Gefängnisinsasse von psychischen Erkrankungen betroffen – teils auch von schweren Formen wie Psychosen oder Depressionen. © imago / fStop Images / Halfdark

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

In deutschen Gefängnissen erkranken immer mehr Inhaftierte psychisch. Manche Gefängnisse haben Kliniken, andere isolieren die Betroffenen. Können sie in Haft ausreichend behandelt werden – und was ist wichtiger, Strafe oder Heilung?