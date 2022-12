"Der Entrepreneur" in München

Die Firma in den Dienst der Sache stellen

06:29 Minuten Delschad Numan Khorschid, Lisa Stiegler und Robert Dölle in Kevin Rittbergers "Der Entrepreneur", Regie: Nora Schlocker. © Sandra Then

Von Michael Laages · 09. Dezember 2022, 23:20 Uhr

Klingt wie das Stück zur Stunde! "Der Entrepreneur" von Kevin Rittberger will seine Firma aufgeben. Er überträgt sie an ein ökologisches "Syndikat", das Betrieb und Gesellschaft retten soll. Die Uraufführung in München ist Theater am Puls der Zeit.