Wohin ging die Kulturmilliarde?

Unter dem Namen „Neustart Kultur“ stellt die Bundesregierung im Sommer 2020 ein eine Milliarde Euro schweres Hilfsprogramm auf die Beine. Im Lauf der Pandemie kommt eine weitere Milliarde hinzu. Eine echte, schnelle Hilfsmaßnahme: so unbürokratisch konzipiert wie möglich, dafür so direkt wie nötig in einer Zeit, in der gerade im Kulturbereich keiner wusste, wie es weiter geht.